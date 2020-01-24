單親家庭慳錢買防疫品　10歲女毋須上學省掉早餐　母：叫她吃多些白飯撐飽肚 (15:03)

香港社區組織協會今（23日）公布基層家庭面對新型冠狀病毒肺炎困難問卷調查報告。受訪的397名市民，近67%人稱家庭無能力負擔購買防疫物品開支。現場有劏房單親家庭，月入5000多元，但買防疫用品已花1000元，母女為省錢，由一日三餐變兩餐。組織建議政府全民派錢1萬元助紓困。
調查在2月11日至18日進行，受訪者以4人家庭為主，家庭月入中位數約1.3萬元。調查結果發現，受訪者購買防疫物品平均開支約860元，其中最大開支是買成人口罩，在過去一個月平均花200元，最高達2000元。
39歲繆女士育有一名10歲女兒，兩人居於廚廁合一的100呎劏房。繆女士稱，過去1個月內用1000元買口罩及漂白水等，「口罩貴到350元一盒」。她原在快餐店做散工，月入約5000至6000元，但近日被減開工日數，估計月入會減至4000元，房租雖由前夫承擔，但母女二人要減少開支，女兒毋須上學便省掉早餐，「叫她（女兒）吃多些白飯撐飽個肚」。
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