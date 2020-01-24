單親家庭慳錢買防疫品　10歲女毋須上學省掉早餐　母：叫她吃多些白飯撐飽肚 (15:03)

調查在2月11日至18日進行，受訪者以4人家庭為主，家庭月入中位數約1.3萬元。調查結果發現，受訪者購買防疫物品平均開支約860元，其中最大開支是買成人口罩，在過去一個月平均花200元，最高達2000元。

39歲繆女士育有一名10歲女兒，兩人居於廚廁合一的100呎劏房。繆女士稱，過去1個月內用1000元買口罩及漂白水等，「口罩貴到350元一盒」。她原在快餐店做散工，月入約5000至6000元，但近日被減開工日數，估計月入會減至4000元，房租雖由前夫承擔，但母女二人要減少開支，女兒毋須上學便省掉早餐，「叫她（女兒）吃多些白飯撐飽個肚」。

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