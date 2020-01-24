【武漢肺炎】「福慧精舍」爆疫情　食環派人洗街　途經印傭身穿全副防護裝 (10:35)

今早（23日）約9時15分，食環署派出洗街車於美輪大廈對開清洗街道，另有多名身穿保護衣人員於行人路上進行清潔。美輪大廈管理處職員於鐵閘張貼通告，稱因應大廈涉及新型冠狀病毒疫情個案，一切涉及大廈公眾活動暫停，進出大廈的人必須佩戴口罩及量體溫，大廈有權不讓有明顯病徵的人進入大廈。

行經美輪大廈對開的印傭Sity身穿全副「防護裝」，包括眼鏡、N95口罩、手套及風褸。她表示，從新聞得知近日疫情嚴重，昨晚再從僱主口中得悉美輪大廈新增一宗確診個案，遂加強保護。Sity說，現時外出會帶備消毒用品如酒精搓手液，「而家我好驚呀，放假都唔開心，擔心屋企有咩事」。她說，今日準備到朋友家，身上的防護裝備均由僱主提供。

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