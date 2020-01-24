【武漢肺炎】鑽石公主號港人第三班包機清晨抵港　曾國衞︰今派10人赴日支援當地港人 (09:27)

今日返港的共有5名香港居民，衛生署醫護人員在乘客落機前向他們簡單講解檢疫安排及為他們量度體溫。他們抵港後獲安排乘坐專車前往火炭駿洋邨接受14天檢疫觀察。

負責帶領今次撤離行動的曾國衞、保安局副局長區志光和大部分特遣隊成員，包括保安局、入境處、衛生署和醫院管理局的人員，亦於今日隨包機返港。數名入境處人員留在日本，繼續為仍在當地接受治療的香港居民提供協助。

區志光、曾國衞等飛抵香港國際機場後見記者，區志光表示，政府派出的三架包機共接載195人回港，其中香港居民193人，澳門居民2人。而郵輪上共有70名港人確診，緊密接觸者約30人，日本當局目前仍在梳理名單，特區政府未掌握準確數字。

曾國衞稱，今日將再派10人到日本跟進有關工作，為確診港人和接受隔離者提供進一步支援。對於日本當局承認有23名下船的乘客在整個隔離期都未接受檢測，區志光稱正向日方跟進了解，現時未掌握該23人是否包含港人在內。

另外，衛生署高級醫生（特別預防計劃）黃駿君稱，已接觸逾6、7名情況較嚴重的香港患者，稱他們在當地得到適切治療。

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