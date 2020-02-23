十大親子行山路線　1小時輕鬆完成 (08:40)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府宣布中小學停課，小朋友被迫長時間留在家中。家長不妨帶子女郊遊遠足放電，吸收新鮮空氣之餘，又能增強抵抗力。漁農自然護理署「郊野樂行」網站介紹全港數十條行山路線，當中不乏長度2.5公里以下、僅一星難度的行山徑，適合一家大小前往親親大自然。
1.黃石家樂徑
黃石家樂徑位於黃石碼頭旁，有巴士直達，沿路可見高塘口、土瓜坪紅樹林及東心淇等美景，登上高處可遠眺大灘海峽、塔門、高流灣和灣仔半島。[詳情]
長度：2公里
時間：1小時
地區：西貢
2.上窰家樂徑
由北潭涌自然教育徑可達家樂徑，起點為上窰民俗文物館，是19世紀的客家村舍，與灰窰均已列為法定古蹟。附近還有海灣、紅樹林和燒烤場，可輕鬆計劃一日郊外遊。[詳情]
長度：1.8公里
時間：1小時
地區：西貢
3.北潭郊遊徑
北潭郊遊徑屬入門級別山徑，是古時居民來往北潭凹與北潭涌的鄉村古道。山路初段可見牛耳石山及大輋嶺墩，後段有大枕蓋及牌額山，偶然穿過山谷看到滘西洲，一小時可到達終點怡庭營地。[詳情]
長度：1.8公里
時間：1小時
地區：西貢
4.河背水塘家樂徑
河背水塘位於元朗八鄉的大欖郊野公園內，主要用作灌溉新界西北的農田，水塘中央有一個小島。最後一段連接本地少見的S形水壩，附近還有營地和有機農莊。[詳情]
長度：2.1公里
時間：1小時
地區：元朗八鄉
5.鳳坑家樂徑
沙頭角海每逢春夏就有大群鷺鳥光臨，鳳坑家樂徑起點能觀賞鴉洲的鷺鳥低飛覓食。登觀景台可一覽濕地生態，包括雞谷樹下、鳳坑及南坑尾一帶的村落和農田。[詳情]
長度：2.25公里
時間：0.75小時
地區：新界鹿頸
6.鶴藪水塘家樂徑
位於八仙嶺郊野公園內，在1968年建成灌溉用水塘，步道有著名的「六十八級」樓梯，一口氣登頂即可俯瞰八仙嶺郊野公園群峰下的水塘景致。附近孕育多種蝴蝶和蜻蜓，有小橋流水和水壩之景。[詳情]
長度：2.5公里
時間：1小時
地區：新界八仙嶺
7.大美督家樂徑
大美督家樂徑路程短，沿途的船灣淡水湖是全球首個在海中興建的淡水庫。一公里的環迴家樂徑登上四個觀景台，可俯瞰淡水湖、仰望八仙嶺，還有南邊船灣海和馬屎洲風光。沿途還有獨有的十二生肖標示柱。[詳情]
長度：1公里
時間：0.67小時
地區：大埔
8.大潭家樂徑
從陽明山莊起步15分鐘即達家樂徑入口，沿途可一覽大潭水塘群，由大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘組合而成。行畢後再往大潭水塘道進發，可觀賞水塘上的英式建築。[詳情]
長度：1.6公里
時間：1小時
地區：港島南區
9.地塘仔郊遊徑
沿途有「鳳東飛流」瀑布，更可眺望大東山、石獅山、禾寮墩及北邊東涌沖積平原的面貌，終點有隱世出塵的寶林寺。寺外的法門古道，是舊日村民來往東涌與昂坪的要道，亦可通往寶蓮禪寺。[詳情]
長度：2公里
時間：0.75小時
地區：大嶼山
10.分流郊遊徑
分流郊遊徑位於大嶼山最南端，有建於清朝康熙末年的分流炮台古蹟，及追溯至新石器時代晚期或青銅器時代早期的石圓環古蹟。登臨分流角，能遠眺泥黃珠江水與藍色海水匯合的壯麗景象。[詳情]
長度：2公里
時間：1小時
地區：大嶼山
資料來源：漁農自然護理署—郊野樂行