【武漢肺炎】第三班包機周日凌晨返港　載5名鑽石公主號乘客 (22:16)

【22:16】保安局副局長區志光表示，第三班包機將接載5名港人回港，其中兩人早前獲准下船，並已在東京租住酒店，經港府聯絡後表示希望乘搭包機；另外3人是三姊弟，今晚取得新型冠狀病毒檢測結果，結果呈陰性，獲准下船。

區志光又稱，至今有70名「鑽石公主號」港人乘客確診感染新型冠狀病毒，他們與約30名密切接觸者均仍留在日本。

第三班包機乘客或不足20人

【21:28】入境處人員於日本時間晚上約10時，已抵達「鑽石公主號」停泊的大黑碼頭，準備接載最後一批港人乘客。據了解，乘坐第三班包機的乘客不多，或不足20人。由於人數不多，入境處人員沒有在碼頭設立櫃枱。據了解，保安局副局長區志光及入境處曾國衞會隨機返港。

【20:32】據了解，入境處人員將在日本時間今晚9時半抵達郵輪停泊的碼頭作準備，保安局副局長區志光預料會在包機凌晨起飛前，在羽田機場簡短交代計劃。

經計算已回港乘客及未能離境乘客人數，或只有數十人會乘搭第三架包機。

另外，據了解，兩名港人乘客昨日（23日）下船後，被界定為確診者的密切接觸者而未能上機，獲港府安排入住酒店。港府今日向日方交涉，希望了解兩人前往日本隔離營的安排。據日本媒體報道，船上約100名密切接觸者會送到和光市一間大學隔離，當中相信包括約30名港人。

鑽石公主號 相關報道：

消息：鑽石公主號回港68歲漢初步陽性 留醫伊院

第三架包機明日凌晨起飛 隨第二架包機返港六旬漢發燒送院

鑽石公主號返港男童發燒入院 初步陰性

鑽石公主號港人第二班包機凌晨抵港 即送駿洋邨隔離

日誤當緊密接觸 18人錯過包機 自費購票返港 成功登機84人凌晨抵達