3青年涉搶劫8間便利店被捕 (16:42)

8宗便利店劫案發生於本月3日至19日，遇劫的便利店分別位於屯門、元朗、天水圍、上水、荃灣及葵涌，新界北總區重案組第1隊總督察關駿軒表示，匪徒主要針對24小時營業的便利店，單獨或聯同一至兩名同黨在清晨犯案，匪徒犯案時會戴帽及口罩掩藏身分，趁巡邏警員經過之後、顧客離開便利店時入內，用牛肉刀、菜刀等武器指嚇店員，並喝令店員不准報警或作聲，以及要求交出收銀機內所有現金。

關駿軒續說，部分案件中，店員打開收銀機後，匪徒主動跳進收銀機櫃位奪走現金及香煙，犯案過程約1分鐘，匪徒得手後隨即四散離開。

警方經調查鎖定數名匪徒身分，昨凌晨突擊搜查多個地址，以涉嫌搶劫罪拘捕3名男子，分別是主腦及兩骨幹成員，年齡介乎17至19歲，報稱無業，部分人有黑社會背景，他們被通宵扣查。行動中警方起回部分贓物，並檢取疑犯犯案時身穿的衣物；不排除會有更多人被捕。

新界北總區重案組第1A隊偵緝高級督察曹世樑形容，搶劫團伙「食髓知味」，由起初每3至4日犯案一次，到後期一晚搶劫兩間便利店。他又指出，搶劫團伙「有相當精細的分工」，主腦負責統籌及篩選目標店舖，刀手負責行劫，骨幹成員負責探查及把風；團伙往往取易不取難，針對地理位置較偏僻的便利店，匪徒得手後亦會用最短路線逃離現場，又會更換犯案時所穿衣物。

上月至本月20日，新界北警區共發生25宗劫案，其中11宗涉及便利店；去年1至2月，新界北警區僅發生兩劫案，其中並無便利店遇劫。