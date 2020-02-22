【武漢肺炎】96歲老婦確診　與另一確診者曾到北角「福慧精舍」佛堂 (21:10)

【21:10】衛生防護中心晚上公布，96歲女病人確診感染新型冠狀病毒。中心呼籲曾於1月及2月到過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂的市民，如出現相關病徵，應致電中心熱線2125 1122。曾於今日凌晨約2時半至2時45分，接載病人從天后廟道飛龍台寓所前往東區醫院的一名的士司機，亦應致電該熱線。

至今11人康復出院

【20:08】醫管局晚上表示，截至今日中午12時，公立醫院過去24小時向衛生署通報，共接收19名（13男6女、年齡由7歲至89歲）符合新型冠狀病毒呈報準則的病人，並已安排相關化驗。目前有98人留院接受隔離。至今共有11名確診病人康復出院。

籲年初一起曾到福慧精舍者聯絡

相關報道：消息：東區醫院再增兩宗初步陽性 76及80歲女病人亦曾到「福慧精舍」

【17:00】初步確診：

．96歲老婦，有心臟長期病患

．居於天后廟道飛龍台，與兒子、媳婦及孫女同住，3人被列為緊密接觸者

．2月3日出現發燒及咳嗽病徵，因腳痛2月初起無出門，無外遊紀錄

．今日凌晨情況轉差有氣促，入住東區醫院

．1月尾曾去過北角美輪大廈13樓E座「福慧精舍」佛堂

．第65宗確診者曾於1月25日、2月1日及2月8日到過該佛堂，去佛堂的人普遍留在佛堂數小時誦經。張竹君呼籲由1月25日至今曾到過該佛堂的人聯絡衛生防護中心。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今午2時仍有98名病人留院隔離，目前共有10人出院，昨晚（21日）第52宗67歲女子及第53宗37歲男子由瑪麗醫院出院，今日則有兩名東區醫院病人出院，分別為第32宗22歲男子及第39宗患者；預計今日傍晚，第31宗57歲女子將從律敦治醫院出院，她有長期病患，包括糖尿病及高血壓。劉家獻表示，目前仍有57名病人於10間醫院留醫，6人情況嚴重。

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