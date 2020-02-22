【武漢肺炎】第三架包機明日凌晨起飛　隨第二架包機返港六旬漢發燒送院 (15:56)

新型冠狀病毒疫情下，港府連日派出包機，從日本接載「鑽石公主號」郵輪的港人和澳門人乘客到港。食物及衛生局長陳肇始今午（22日）見記者時表示，隨第二班包機回港的一名68歲男子，今早因發燒送院；至於昨晚一名9歲小童發燒，被送入威爾斯親王醫院，其初步測試呈陰性。
鑽石公主號68港人確診
陳肇始表示，現時鑽石公主號乘客中有68名港人確診。她說，要確保下船的港人測試呈陰性、無病徵，適宜登機才會安排乘坐包機。她又稱，共有208名回港的鑽石公主號港人乘客獲安排入住駿洋邨檢疫中心，接受醫學監察，包括每日要探熱兩次。
保安局長李家超表示，港府安排的第三班包機，將於周日（23日）凌晨1時45分起飛，接載任何日本當局容許下船、而非確診病人緊密接觸者的港人。他稱，由於昨天日本當局的名單有問題，港府擔心派出第三班包機時仍有可回港的港人被遺漏，今日會盡力與日方核實名單。
至於被列為緊密接觸者的郵輪乘客，李家超稱日本今日起會安排他們上岸檢疫，當中包括32名香港人，入境處人員會留在日本，為該批港人緊密接觸者和確診者提供可行協助。被問到會否安排緊密接觸者返港，陳肇始表示，現時與國泰航空安排的方案，並未有考慮接載緊密接觸者，需要再研究飛機上的保護裝備、風險管理和感染控制，衛生署現正研究方案。
李家超指出，乘搭第二班包機抵港的兩名澳門居民，以及一名自行到港的澳門人，已由澳門當局安排返澳。
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