【武漢肺炎】第三架包機明日凌晨起飛　隨第二架包機返港六旬漢發燒送院 (15:56)

鑽石公主號68港人確診

陳肇始表示，現時鑽石公主號乘客中有68名港人確診。她說，要確保下船的港人測試呈陰性、無病徵，適宜登機才會安排乘坐包機。她又稱，共有208名回港的鑽石公主號港人乘客獲安排入住駿洋邨檢疫中心，接受醫學監察，包括每日要探熱兩次。

保安局長李家超表示，港府安排的第三班包機，將於周日（23日）凌晨1時45分起飛，接載任何日本當局容許下船、而非確診病人緊密接觸者的港人。他稱，由於昨天日本當局的名單有問題，港府擔心派出第三班包機時仍有可回港的港人被遺漏，今日會盡力與日方核實名單。

至於被列為緊密接觸者的郵輪乘客，李家超稱日本今日起會安排他們上岸檢疫，當中包括32名香港人，入境處人員會留在日本，為該批港人緊密接觸者和確診者提供可行協助。被問到會否安排緊密接觸者返港，陳肇始表示，現時與國泰航空安排的方案，並未有考慮接載緊密接觸者，需要再研究飛機上的保護裝備、風險管理和感染控制，衛生署現正研究方案。

李家超指出，乘搭第二班包機抵港的兩名澳門居民，以及一名自行到港的澳門人，已由澳門當局安排返澳。

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