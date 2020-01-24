【武漢肺炎】沈祖堯：感染規模比SARS大　醫護缺防護裝備感恐懼 (11:55)

沈祖堯表示，醫護每天都在忍受佩戴N95面罩、護眼鏡、防護衣等防護裝備造成的不便和不適；甚至擔任醫療助理工作，為病人抽血和送飯；下班後被隔離在醫院宿舍，恐怕將病毒帶回家，「這些折騰，這些犧牲，都不足為外人道」。

沈祖堯續說，醫護可能感到不安與沮喪，因知道每天仍有數百名旅客過境，可能為香港帶來新的感染風險，危及社區；並且被告知正在被審查口罩和防護工具的使用，更聽說防護裝備供應可能在一個月後耗盡。

他亦表示，醫護人員需要保持樂觀，維持士氣高昂；並提醒擔任領導職務的醫護，要告訴同事「黑夜將盡，黎明必至」，微笑和擁抱對前線同事意義重大。他最後以米高積遜歌曲《Heal the World》寄語「Dirty Team」的醫護，「到處都有性命垂危病者，只要你用心照顧，這世界會變得更美好」。

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