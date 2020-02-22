催淚彈重災區小學　二噁英山埃未超標 (00:00)

綠惜地球項目主任劉兆朗表示，其中一間不披露校名、位於警署附近的小學，與警方去年11月中發放大量催淚彈的街道僅相距約50呎，校門外曾有催淚彈爆破。綠惜地球去年11月22日按環保署採樣標準，在該校4個位置採集共7個土壤樣本，化驗氰化物（山埃）、二噁英及多氯聯苯等有毒物質的濃度水平；負責檢測的化驗所曾為中大及理大化驗受催淚彈影響的泥土樣本。

環團：未超標不代表無問題

化驗結果顯示，該校每克泥土的二噁英含量達0.01至0.8毫微克，較環保署安全水平上限的1毫微克/克水平低，但高於中大及理大檢測到的0.004至0.008毫微克。

劉兆朗說，雖然土壤樣本沒超出安全標準，但二噁英難自然分解，且可在體內積累，不能掉以輕心，已建議該校移除接近催淚彈發放位置的校內園圃泥土。他強調，化驗未超標不代表無問題，促請政府公開催淚彈成分。

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