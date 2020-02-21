麥理浩夫人鄧麗娉逝世　李麗娟：為人害羞但對港督府職員相當有心 (22:31)

李麗娟形容，鄧麗娉為人較害羞，但對港督府職員相當有心，亦非常善良。她尤其記得自己在1976至79年間出任麥理浩私人秘書，當時鄧麗娉叮囑她要檢討港督府職員的薪酬，是前所未見；檢討後職員薪酬待遇都見提升，使他們相當高興，「有人說做了10多20年，只有這任記得要檢討薪酬」。她又說，麥理浩夫婦均非常慳儉，麥理浩恤衫有破損，着鄧麗娉縫補後又會穿著去巡區。

李麗娟憶述，她出任麥理浩私人秘書時年僅27歲，獲拔擢時亦自覺太年輕、「未夠秤」，但鄧麗娉認為她會「駁嘴」，並引述麥理浩稱，全香港400萬人都「聽政府話」，故欣賞她間中會「駁嘴」。她稱麥理浩卸任並返回英國後，亦一直關心香港事務，她多年來都特意請假前往蘇格蘭與麥理浩慶祝生日，「（麥理浩）不時會問香港事務，十分關注」，鄧麗娉則持續關注香港的慈善工作進展。

蘇格蘭《先驅報》早前刊登訃聞，表示鄧麗娉的喪禮將於下周三（26日）舉行，並呼籲出席者不需攜帶花束，可捐款予蘇格蘭導盲犬或傷健策騎協會。

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