【武漢肺炎】非資助機構籌款減少缺資金　社區促政府各派20萬元助營運 (21:46)

社聯表示，非資助機構受制於以項目為本的資助形式，即使項目因疫情而延長時間，都難有額外資助。疫情期間，機構亦要添置防疫物資，對機構營運構成額外壓力。非資助機構的營運資金不少來自籌款活動，但不少機構反映近月企業籌款與公眾賣旗活動取消，街頭募捐收入亦大減，對機構運作造成極大影響。

蔡海偉說，部分機構反映若情况持續，可能要結束營運。社聯建議政府向合資格非資助機構派發20萬元緊急支援金，並呼籲提供資助的機構、企業及基金會，從寬處理非資助機構項目的輸出和成效指標。

民間醫療人員助長期病患者配藥

另外，疫情令大批公立醫院長期病患者無法到門診覆診，一群民間醫療服務專業人士發起「社區臨時藥物補充計劃」，安排已登記病人到參加計劃的私家診所就診，醫生會按病人「醫健通」紀綠，處方相同藥物，病人之後可到指定地點取藥。計劃今起試行一周，料約200名病人受惠。

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