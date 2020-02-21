多區和你lunch　警方：5人被捕 (20:42)

中午12時許，再有網民發起「和你lunch」，其中於觀塘巧明街，約20人於友邦九龍大樓對開舉起標語表達訴求，及後又開香檳，慶祝有防暴警感染新型冠狀病毒肺炎，其間並沒有人堵路，約50名防暴警到場包圍眾人截查，最少一人被鎖上手銬拘捕，其餘大部分人獲放行。警方晚上指出，在巧明街截查一名17歲男子，在背包內檢獲一支伸縮棍。該男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方指出，在牛頭角常怡道截查一名25歲男子，在其身上檢獲一支電筒型膠棍及一支伸縮棍。該名男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進。

另外，銅鑼灣時代廣場地下露天位置於下午1時許亦有「和你lunch」活動，數人展示黑色橫額及高叫口號，其間約有10名手持國旗的中年男女出現，上前向「和你lunch」參加者施襲，有途經市民上前試圖阻止不果，現場一片混亂，及後警方到場拔出警棍喝止。警方其後拘捕兩女一男，年齡分別為45、41及37歲，涉嫌公眾地方打架被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進。一名55歲遇襲女子頭部受傷，連同報稱手腳傷、37歲的被捕男子一同送往律敦治醫院治理。

警方仍在追查一名在逃施襲者，為年約30至40歲中國籍男子，身高約1.75米，中等身材，案發時身穿黑色短袖上衣，黑色長褲，戴灰色口罩。