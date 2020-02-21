【武漢肺炎】警察飯局4人有病徵　分送3間醫院 (16:43)

一名防暴警昨（20日）確診感染新型冠狀病毒，他於本月18日發病當日曾出席同袍退休飯局。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（21日）在記者會上表示，出席該飯局的其餘59人全部列為防暴警的密切接觸者，要送往檢疫，其中4人分別出現流鼻水、喉嚨痛或腹瀉病徵，當中兩人入住瑪麗醫院、一人入住東區醫院、一人入住聯合醫院，需接受測試後視乎結果再送往檢疫中心。
張竹君指出，染疫防暴警居於油塘，常到「大本型」商場，並光顧該處的「一粥麵」，但他忘記光顧的時間，衛生防護中心會再跟進，包括根據八達通使用紀錄了解他到一粥麵的確實時間。大本型一粥麵一名收銀員昨日亦確診。另外，染疫防暴警曾前往位於西環正街18號啟正中心的赤古門中醫診所。
染疫防暴警的妻子和外母亦出現病徵，張竹君表示，兩人經測試後對新型冠狀病毒呈陰性。
張竹君呼籲市民、特別是從事面對人群工作的人，若有病就不要上班，亦應盡量避免參與聚會或飯局。至於昨日（20日）另有一名的士司機確診感染新型冠狀病毒，張竹君指出，的士司機上班時應戴口罩，亦可考慮開窗。
消息：確診警體形肥大患高血壓
警方消息人士表示，該警員在確診前14日曾負責巡邏、防暴工作，亦曾到柴灣警察宿舍看守，2月14日曾到香港仔大街負責人群管理工作；他並無負責執行衛生署強制檢疫令、突擊檢查家居檢疫者。消息亦說，該警員體形肥大，患高血壓，但過去健康紀錄良好，甚少請病假。
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