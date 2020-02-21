患罕見貧血移植幹細胞後現併發症　嶺大畢業女生急需屍肺續命 (16:27)

吳犖晴患上再生障礙性貧血，本身會導致白血球、紅血球及血小板偏低，需定時輸血。長大後她病情愈來愈嚴重，去年10月進行非親屬造血幹細胞移植。

其主診醫生、香港大學李嘉誠醫學院內科學系臨牀教授謝偉財說，她出院後病情一度見起色，但12月底出現氣促，後來發現心胞積水及胸腔積水，檢查後才發現她得到罕見的併發症，影響其血液循環，導致肺小靜脈阻塞。

謝偉財稱，犖晴病情惡化極快，12月發病時尚可行走，至今只能臥病在牀。瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗更指出，上周六（15日）犖晴血壓低，差點心臟停頓，現在她雖然清醒，能進食流質食物，但需以體外人工心肺機支撐生命，目前此病無藥可治，「換肺是唯一出路」。犖晴現於O+血型等候肺移植病人輪候名單中排第一，若拔掉人工心肺機，犖晴會立刻死亡。

犖晴父親吳先生稱，女兒很堅強和勇敢，患病多年仍沒有埋怨，說她很想生存，常在網上搜尋如何治病，無胃口亦堅持進食，提醒自己要努力。

何嘉麗解釋，肺是眾多器官中最難獲捐贈，因為捐贈者需腦幹死亡，而一個人臨終前如果插着喉，肺部容易受到感染，變得不適合移植；若有人心臟功能差，導致腦幹死亡，同樣有機會導致肺水腫。去年全年本港只有7宗肺移植手術，目前有25人正在等候，但何嘉麗稱當中有四分一至五分一的病人，因為未及移植便已死亡。

換肺呼籲：

病人身高167cm，體重45公斤，血型為O+。

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