【武漢肺炎】鑽石公主號第二批港人下船　包機延遲起飛 (19:20)

【19:20】中國駐日本大使館參贊兼總領事詹孔朝表示，目前掌握的資料顯示，在日本留醫的香港旅客雖然有一名病人情況嚴重，但沒有生命危險。至於仍在船上的密切接觸者，仍需要與日方協調了解後續安排。

在日本的立法會議員鄭泳舜指出，連日到5間醫院了解港人患者的情況。據他了解，目前病情嚴重的港人患者有呼吸困難，院方有為病人插喉。

【18:30】原定日本時間下午6時（香港時間5時）起飛的第二班香港政府包機，仍然在停機坪等候。今日所有在郵輪下船的旅客已抵達機場，但包括日本厚生勞動省副大臣橋本岳在內的多名厚勞省官員，仍然與香港政府官員在場溝通。

【15:31】身處羽田機場的黃先生認為，香港政府在事件中被動，但仍滿意包機安排。他指出，自己在周日（16日）進行檢測，周二（18日）已知陰性結果，但到今早才收到證明文件，對於未能登上港府首班包機表示有點失望。

黃先生說，因不肯定檢測後會否被感染，故相信回港後再隔離14天對自己及他人是合適做法。

這班包機將會有數名澳門居民，其中李先生表示，他們抵港後會乘車返回澳門的隔離設施，但未知確實地點。

【14:50】接載港人的旅遊巴陸續抵達羽田機場，旅客於香港時間下午2時45分左右開始下車，進入機場，準備乘搭當地時間傍晚6時起飛回港的包機。

【12:47】日本厚生勞動相加藤勝信今表示，將讓鑽石公主號上曾與確診者同房的密切接觸者下船，轉移到政府設施隔離，直至完成14日醫學觀察。他並說，郵輪乘客下船的工作將於今日結束。

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