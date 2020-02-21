【武漢肺炎】載鑽石公主號乘客香港包機晚上近9時起飛　17人被拒登機 (21:25)

【21:25】政府表示，第二批在「鑽石公主號」郵輪上的香港居民今晚乘坐專機回港，預計明日（22日）凌晨1時40分抵達香港國際機場。

早前17名被拒登機的港人現仍留在羽田機場的登機閘口。

【21:02】載着鑽石公主號乘客的香港包機，於本港時間晚上約8時58分起飛。惟17名乘客在機場閘口，未能登上包機。有未能上機乘客表示，日本厚生勞動省在他們前往機場途中公布今日批准可以離船名單出錯，表示有17人應該是「緊密接觸者」。

該乘客表示，厚勞省官員其後表示是誤會。不過，受訪者表示包機的機組人員拒絕他們上機，因機組人員認為事件不尋常，不肯接受解釋。

【19:20】中國駐日本大使館參贊兼總領事詹孔朝表示，目前掌握的資料顯示，在日本留醫的香港旅客雖然有一名病人情況嚴重，但沒有生命危險。至於仍在船上的密切接觸者，仍需要與日方協調了解後續安排。

在日本的立法會議員鄭泳舜指出，連日到5間醫院了解港人患者的情況。據他了解，目前病情嚴重的港人患者有呼吸困難，院方有為病人插喉。

【18:30】原定日本時間下午6時（香港時間5時）起飛的第二班香港政府包機，仍然在停機坪等候。今日所有在郵輪下船的旅客已抵達機場，但包括日本厚生勞動省副大臣橋本岳在內的多名厚勞省官員，仍然與香港政府官員在場溝通。

【15:31】身處羽田機場的黃先生認為，香港政府在事件中被動，但仍滿意包機安排。他指出，自己在周日（16日）進行檢測，周二（18日）已知陰性結果，但到今早才收到證明文件，對於未能登上港府首班包機表示有點失望。

黃先生說，因不肯定檢測後會否被感染，故相信回港後再隔離14天對自己及他人是合適做法。

這班包機將會有數名澳門居民，其中李先生表示，他們抵港後會乘車返回澳門的隔離設施，但未知確實地點。

【14:50】接載港人的旅遊巴陸續抵達羽田機場，旅客於香港時間下午2時45分左右開始下車，進入機場，準備乘搭當地時間傍晚6時起飛回港的包機。

【12:47】第二批港人中午陸續下船，眾人戴上口罩，前往本港入境處在碼頭設置的櫃枱辦理手續。

日本厚生勞動相加藤勝信今表示，將讓鑽石公主號上曾與確診者同房的密切接觸者下船，轉移到政府設施隔離，直至完成14日醫學觀察。他並說，郵輪乘客下船的工作將於今日結束。

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