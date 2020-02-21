【武漢肺炎】法庭因疫情有限度服務　戴啟思憂公眾權利受損促再調整運作 (10:23)

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戴啟思稱，大律師公會和香港律師會日前與司法機構會面，表達對延期聆訊的關注，同時建議法庭局部開庭、減少公眾旁聽座位等，預計司法機構於本周內作進一步宣布。他形容法院的性質與商店、戲院和餐廳等不同，有需要向公眾開放。他說，由於法庭暫停正常運作，大律師目前無法到庭處理案件，亦無法處理和呈交部分法律文件。

至於法院全面透過電子方式處理法律文件的建議，戴啟思指出，雖然馬來西亞等法院已採用此做法，惟本港法例規定法律代表須向法庭呈交實體版本的文件，若要修改做法，便涉及修例。至於取消公眾旁聽、減少傳染風險的做法，戴啟思形容這是違背公開聆訊的原則。

香港律師會表示，公眾健康和防疫工作應視為頭號目標，惟不應因而忽略公眾處理法律事宜的需要，社會亦需取得平衡。

司法機構回覆查詢時稱，法庭仍繼續處理緊急和必要的聆訊或事宜，形容與大律師公會和香港律師會的會面具成果和建設性，將繼續探討有關建議，與各持份者保持溝通。

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