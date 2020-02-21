【武漢肺炎】與染疫防暴聚餐59警須檢疫　11人入住翠雅山房 (23:45)

【23:45】警方表示，已安排59名密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫，截至晚上10時，有11名警員接獲通知，陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心，包括兩名早前因出現病徵前往醫院求診的警員，另外兩名出現病徵的警員則仍在醫院接受治療。出現病徵的4名警員當中，3人的新型冠狀病毒檢測初步結果呈陰性，1人正等候檢測結果。

相關報道：警察飯局4人有病徵 分送3間醫院

【18:19】警方稱，59名密切接觸者中，36人昨晚（20日）在香港仔分區執勤，已即時安排停止警務工作，回家等候檢疫安排；23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科，警方已聯絡所有人回家等候檢疫安排。

警方表示高度關注事件，會積極配合衛生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作紀錄和執勤表等資料。據初步資料，該警員在本月4日至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執勤。

據衛生防護中心資料，該名警員本月18日下午5時半至晚上10時曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會。明星海鮮酒家集團凌晨透過facebook表示，決定暫停營業部分分店，當中包括西環店。

西環明星海鮮燒鵝專門店旁一間手表店拉起一條繩，貼出告示寫明「請保持1.5米外等候」。店主蘇先生受訪時才得悉警員確診一事，他稱「上星期已出動這一招」，以減低和客人緊密接觸的風險，大部分人都會遵從指示。他表示，患者去過的酒樓只與其店相隔幾個舖位，始終會擔心感染病毒。

居於西營盤的90歲周伯伯稱，酒樓停業之前，他每日都來「嘆早茶」。他說，印象中酒樓侍應大多戴口罩工作，相信自己不會受感染，但酒樓始終人流較多，容易傳播病毒，他會改為光顧茶餐廳。

武漢肺炎 相關報道：

駐北角警署防暴染疫 衛生署今早派員洗地消毒

網民號召獻花撐確診警員 無人出席

防暴染疫 發燒赴60人同袍飯局 居油塘警宿 260米外商場「一粥麵」收銀同中招