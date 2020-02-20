【武漢肺炎】社協晤懲教署人員商監獄防疫 (22:53)

懲教署：盡快落實羅湖懲教所開設多一間口罩工場

懲教署回覆查詢表示，會確保一個合適和衛生的羈押環境，並因應近月社區及院所情況採取不同措施以防止傳染病散播。署方亦稱，會盡快落實於羅湖懲教所開設多一間口罩工場。

蔡耀昌指出，現時監獄內並無向囚友提供口罩，甚至有囚友向懲教署職員要口罩時被問「點解要？」他說，與署方代表會面時，對方稱「無可能做到一人一罩」，只能在囚友有需要時提供。他說，現時懲教署會向新入監獄的人查詢14天內有否到過內地或出現徵狀等，會安排相關的人以獨立囚室隔離，但懲教人員、獄中導師都會接觸外界，仍有可能把病毒帶入獄中。另一組織幹事王智源亦指出，現時家屬可把口罩送給囚友，但囚友未能在獄中購買到口罩，認為懲教署應提供口罩讓囚友購買。

王智源又指出，監獄多已建成了40至50年，引述會上署方亦提到喉管問題，表示會了解情况。他說，希望署方可為各個囚室的廁所增設U形渠，改善衛生問題，惟署方稱，暫時除荔枝角收押所外，其餘監獄都沒有重建計劃。蔡耀昌建議為囚室廁所裝設廁板，惟署方表示，未有找到裝設廁板在保安及衛生之間的平衡點。

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