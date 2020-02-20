【武漢肺炎】曉麗苑女住客確診　管理公司安排為住客量體溫 (22:10)

管理公司安排身穿全套保護裝備的人員在曉暉閣大堂，為所有進入大廈的人量度體溫，包括外賣員及訪客，又提醒他們要勤洗手、戴口罩及多飲水。

曉暉閣住客劉小姐說，管理公司「反應快過政府好多」，亦對政府「無乜期望」，「唯有自己小心啲，洗多啲手」。住客李先生指出，對大廈有人確診感到擔心，認為管理公司的安排「令住客安心」。

觀塘區議員張敏峯指出，一名確診病人曾到曉麗苑盈健醫務中心向劉偉康醫生求診，而曉暉閣一帶已加強清潔。本報記者晚上到場，見盈健醫務中心照常營業，有病人排隊候診，櫃枱兩名護士除佩戴外科口罩外，亦有佩戴眼罩。對於是否曾診治確診病人，護士回覆不置可否，稱辦公室明天（21日）會就事件回覆本報記者。

另該確診病人在油塘「大本型」一粥麵工作，有員工表示不擔心，因公司有提供口罩。居於鯉魚門邨的麥先生指出，間中亦有到「大本型」用膳，現時會盡量少去該商場，「喺度住無辦法，平日行出行入，幾多人中咗又唔知」。他得悉該一粥麵分店另有店員與他居於同一大廈，或被要求隔離，對此感到擔心。

當區區議員龔振祺說，會去信大家樂及「大本型」要求加強清潔及保障員工。

武漢肺炎 相關報道：

醫管局新增口水病毒測試 駐守北角警署警員初步確診

蔡堅質疑沒生病不用戴口罩說法 倡以解放軍營港中醫院作隔離

區議員：逾250人網購口罩疑被騙 事主斥趁火打劫

新增2宗確診 包括油塘大本型一粥麵女收銀

駱惠寧批少數人製造對立操弄罷工 稱政治上「新冠病毒」