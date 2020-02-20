【武漢肺炎】接載鑽石公主號港人第二班包機延至明日 (22:44)

【22:44】入境處長曾國衞晚上10時許於日本見記者時表示，港府一直沒有放棄安排第二班包機接載「鑽石公主號」郵輪港人乘客回港，但日方通知今日下午至晚上會有另一國家進行大型撤離行動，其他國家或地區的乘客暫時未能下船。港府有透過外交部駐港特派員公署、中國駐日大使館和駐東京經貿辦向日方爭取香港居民可以有一時段下船，但至最後一刻，日方都未能提供港人下船安排。
曾國衞引述日方表示，明日（21日）會完成船上所有乘客的病毒檢測結果，對病毒檢測呈陰性和沒病徵的人可以下船離開，港府會積極與日方協調，安排下船港人於明日傍晚6時或深夜乘包機返港。
曾國衞指出，目前船上累計有65名港人確診感染新型冠狀病毒，30多人為緊密接觸者，目前船上仍有約150名港人待安排離開，若明日仍未能安排所有對病毒檢測呈陰性港人離開，港府會在周六（22日）再安排包機。
【21:09】接載106名「鑽石公主號」郵輪港人乘客的香港包機今早（20日）8時半抵港，原預計港府將於今晚再安排包機接送第二批「鑽石公主號」餘下香港居民回港，但直至當地時間晚上7時（香港時間6時），「鑽石公主號」郵輪停泊的橫濱市碼頭尚未見港府的人員到場，現場明顯較昨晚（19日）冷清。消息稱，政府第二班接載「鑽石公主號」港人乘客的包機預料未能在今晚出發，政府將於香港時間今晚10時交代。
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