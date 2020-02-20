【武漢肺炎】接載鑽石公主號港人第二班包機延至明日 (22:44)

曾國衞引述日方表示，明日（21日）會完成船上所有乘客的病毒檢測結果，對病毒檢測呈陰性和沒病徵的人可以下船離開，港府會積極與日方協調，安排下船港人於明日傍晚6時或深夜乘包機返港。

曾國衞指出，目前船上累計有65名港人確診感染新型冠狀病毒，30多人為緊密接觸者，目前船上仍有約150名港人待安排離開，若明日仍未能安排所有對病毒檢測呈陰性港人離開，港府會在周六（22日）再安排包機。

【21:09】接載106名「鑽石公主號」郵輪港人乘客的香港包機今早（20日）8時半抵港，原預計港府將於今晚再安排包機接送第二批「鑽石公主號」餘下香港居民回港，但直至當地時間晚上7時（香港時間6時），「鑽石公主號」郵輪停泊的橫濱市碼頭尚未見港府的人員到場，現場明顯較昨晚（19日）冷清。消息稱，政府第二班接載「鑽石公主號」港人乘客的包機預料未能在今晚出發，政府將於香港時間今晚10時交代。

鑽石公主號 相關報道：

鑽石公主號港人駿洋邨隔離 民安隊助搬物資

凌晨始悉可上機回港 鑽石公主號港人稱感覺如中獎

鑽石公主號兩名八旬日本乘客死亡

鑽石公主號55確診港人及33密切接觸者需要留日本

鑽石公主號106港人今早8時半抵港