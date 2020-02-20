【武漢肺炎】醫管局新增口水病毒測試　駐守北角警署警員確診 (23:40)

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警方消息指出，警方將提供所有資料給衛生署，以便追蹤病源，包括警員近日的工作安排、共事的同事、曾出入地方等。警方會因應衛生署意見，將警署、警車徹底消毒，而該確診警員居住的宿舍及隸屬的警署，已正在消毒。消息指出，警方會按衛生署意見，決定曾接觸該警員的人，是否需隔離。警方亦掌握18日晚上退休晚宴的出席者名單，已呼籲有關的人若休假在家便持續留在家中，若正執勤便返回警署，避免接觸市民。警方亦要求所有會接觸市民的警務人員，執勤時要戴口罩。

【21:01】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局昨日（19日）起實施加強實驗室監測計劃，普通科門診或急症室會收集病徵輕微患者的深喉唾液樣本，進行新型冠狀病毒測試。據悉，今日（20日）出現透過計劃發現的首宗初步確診個案，樣本來自觀塘協和街普通科門診的患者，消息稱，患者為一名駐守北角警署、住在油美苑的48歲許姓警員，過去14日曾上班，昨日向診所提交樣本。

據悉，該名警員於本月18日發燒、咳嗽，當日曾出席其昔日所屬部門、即香港仔分區的一個退休派對飯局。其同住的妻子，以及每日同吃飯的外母均出現病徵，三人都會送往聯合醫院。該名警員於2月17、18日休假，19、20日請了病假。

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