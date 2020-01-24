【武漢肺炎】蔡堅質疑沒生病不用戴口罩說法　倡以解放軍營港中醫院作隔離 (19:28)

香港醫學會今日（20日）召開記者會，前會長蔡堅不同意早前香港大學公共衛生學院名譽臨牀教授司徒永康稱，如非自己生病或接觸病人，不需要佩戴口罩；又批評政府至目前仍不全面封關，建議政府使用解放軍軍營及臨近禮賓府的港中醫院作為隔離營。
世界衛生組織及司徒永康都曾表示，沒生病的人不需戴口罩，蔡堅表示，「不是WHO說我們就要跟足」，指出現時有很多沒病徵確診病人，對病毒測試呈陰性的帶菌者同樣會散播病毒，若帶菌者平日戴口罩，能減少傳播。
醫學會會長何仲平表示，雖然世衛呼籲只有呼吸道感染病徵的人才需要戴口罩，但香港人煙稠密，他認為市民乘搭公共交通工具，或到人多的地方都應該戴外科口罩。
眼科醫生周伯展昨日（19日）呼籲醫護應「慳啲使」防疫裝備，蔡堅表示反感，「有什麼證據他們沒有慳啲用？說這些事情有無用過腦？我不知道」。蔡堅又呼籲市民別盡信數字，「我信任中國的（疫情相關）數字，把它乘以十，我就相信了」。
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