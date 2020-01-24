【武漢肺炎】蔡堅質疑沒生病不用戴口罩說法　倡以解放軍營港中醫院作隔離 (19:28)

世界衛生組織及司徒永康都曾表示，沒生病的人不需戴口罩，蔡堅表示，「不是WHO說我們就要跟足」，指出現時有很多沒病徵確診病人，對病毒測試呈陰性的帶菌者同樣會散播病毒，若帶菌者平日戴口罩，能減少傳播。

醫學會會長何仲平表示，雖然世衛呼籲只有呼吸道感染病徵的人才需要戴口罩，但香港人煙稠密，他認為市民乘搭公共交通工具，或到人多的地方都應該戴外科口罩。

眼科醫生周伯展昨日（19日）呼籲醫護應「慳啲使」防疫裝備，蔡堅表示反感，「有什麼證據他們沒有慳啲用？說這些事情有無用過腦？我不知道」。蔡堅又呼籲市民別盡信數字，「我信任中國的（疫情相關）數字，把它乘以十，我就相信了」。

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