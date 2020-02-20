【武漢肺炎】新增2宗確診　包括油塘大本型一粥麵女收銀 (17:15)

第66宗疑似確診個案：

．75歲男子，第63宗個案的丈夫

．昨日（19日）呼吸道樣本呈陰性，但進行胸腔電腦掃描後，發現肺有少許花，不排除有肺炎，加上有流行病學關連，會當作確診個案處理

．1月25日有咳嗽及氣喘病徵

．1月31日、2月4日及7日曾看醫生

．2月18日太太確診，衛生防護中心安排他入住屯門醫院隔離治療

．潛伏期曾多次回內地樟木頭，與朋友聚餐，據聞朋友沒有病徵，會通報廣東省跟進

．男子平日每天早上9時至10時均會與太太到三聖邨海天花園酒家飲茶，直至2月15日太太跌倒入院

．2月2日曾送太太到屯門康和護老中心，當時有職員接送，男子沒有進入護老中心

第67宗確診個案：

．38歲女子，住在秀茂坪曉麗苑曉暉閣，與丈夫及兒子同住

．於油塘「大本型」商場一粥麵做收銀

．2月10日出現發燒、咳嗽病徵，2月10日及14日曾看醫生

．2月19日入住聯合醫院，今日確診

．2月10日為最後一日上班日子，一直有佩戴口罩

．未找到源頭的本地個案

大家樂集團回覆本報查詢表示，為保障員工及顧客安全，旗下的油塘一粥麵分店會於今日進行霧化消毒和徹底清潔，亦會暫停營業14日至3月4日；分店已棄掉所有已開封或經過處理的食物，以確保安全衛生。

第68宗初步陽性個案：

．58歲男的士司機，已發燒兩周，因暈倒被送入北區醫院

張竹君表示，本港第25宗及第62宗確診病人曾到過澳門，根據澳門當局通報追蹤結果，兩人曾於2月5日乘坐金巴101X返港，該金巴於當日下午約5時開出，當時有10人上車，其中有3人到香港，她呼籲若有市民當日曾乘坐該金巴應聯絡衛生署衛生防護中心。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今天中午12時，確診病人中有4人危殆、2人嚴重、54人穩定。

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