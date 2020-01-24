區議員：逾250人網購口罩疑被騙　事主斥趁火打劫 (17:10)

逾250名市民向facebook「健康生活」專頁購買口罩疑被騙，賣家收到款項後刪除專頁，涉款逾4.4萬元。民主黨深水埗區議員袁海文今日（20日）聯同7名事主到警署報案。事主明言感到憤怒，認為賣家「趁火打劫」，不斷欺騙網民，希望可盡快把騙徒繩之於法。
受騙的事主A小姐透露，2月11日在facebook見到相關口罩廣告，指稱以80元一盒出售日本口罩，每人限購兩盒。她初時擔心受騙，但因家中口罩存貨甚少，故即日付款，獲賣家告知同月17日發貨。
惟A小姐付款後，有網民指控「健康生活」是騙徒，故她當日在WhatsApp再向賣家確認是否會發貨，對方回應「梗係會畀貨你，唔係做乜收你錢」，但相關專頁翌日晚上被刪除，A小姐亦無法聯絡賣家。A小姐事後在facebook成立口罩受騙群組，已有逾500人加入，估計有更多人受騙。
袁海文提醒，面對不知名商家，市民可盡量選用信用卡或Paypal等付款，較容易取回款項。他亦促請警方改善處理口罩騙案的方式，可善用網上報案系統，協助各警區盡快統籌、跟進騙案。
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