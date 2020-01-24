【武漢肺炎】喉管業工會：轉企缸裝洗衣機或致喉管漏氣　坐廁常傳臭味應檢查 (14:55)

青衣長康邨康美樓低層確診個案懷疑因改裝排氣管，令病毒傳入家居。香港建造業總工會及香港喉管從業員總會今日（20日）在記者會提醒，浴缸改建企缸、安裝洗衣機亦有可能出現喉管問題，令氣體泄漏，若市民經常嗅到臭味，建議找專業人士檢查。
香港喉管從業員總會主席趙建強表示，上周前往屯門山景邨100個單位檢查，發現很多坐廁的排氣管老化或破裂，亦有人把坐廁由高水箱轉為低水箱，令坐廁沒有接駁排氣管疏氣，未能阻隔臭氣及保持水封的功能，他不建議此做法。他提醒若坐廁經常傳出臭味，便應找專業人士檢查。
趙建強說，很多人把浴缸改為企缸，又想用較矮地台，部分維修師傅或改用隔氣功能欠佳的V形喉管，以減少喉管佔用空間，但該些喉管難以形成水封，未能阻隔病毒入屋。他指出，若浴缸去水位只有一個洞口位，沒有隔走雜物的設備，就有可能是不妥當的喉管。
另外，趙建強發現有住戶安裝洗衣機時，或因方便不用隔氣喉管，他說，這樣亦有可能無法排走臭氣及病毒。
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