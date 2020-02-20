逾三成受訪劏房戶：業主聞「租津」政策後提加租 (14:40)

多個關注租務管制的民間團體組成「民間監察政府推行租管陣線」，為租管提出建議。陣線發言人陳穎彤稱，陣線於今年1月14日至2月17日，以電話訪問240名不適切居所住戶，31.3%受訪者表示「十大紓困措施」推出後，業主已表示將會加租。

陳穎彤建議，租管應有五大元素，包括終止租約通知期不少於3個月、租金升幅不得超過10%、租客享優先續租權、租約必須打釐印和禁止濫收水電費。她亦期望專責小組不要閉門造車，讓民間團體參與其中。

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅認為，租津和租管為「孖生兄弟」，應要並行，稱若不大力向政府施壓實施租管，現屆政府不會做到。他說，特首林鄭月娥過去多以研究為藉口拖延，是次不能讓她成功拖延。

劏房戶藍貓（化名）居於深水埗約100平方呎的單位中，月租4600元，她期望未來租津水平可補貼現行租金與公屋租金的差額，即約2000多元。她表示，租管若能同時管制水電收費會更佳，但認為政府連管制租金都做不到，故沒有太大期望。

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