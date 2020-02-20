【武漢肺炎】學生津貼增至3500元　教育局：毋須再交申請 (12:07)

教育局今日（20日）公布，為減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔，即將成立的「防疫抗疫基金」將撥出約9億元，增加2019/20學年的每名學生津貼1000元至3500元，並在基金成立後一星期內發放。教育局長楊潤雄預計，措施將惠及約90萬名學生的家長，他們毋須另行提交申請。
教育局表示，將調撥現有資源為全港公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園，提供一筆過的額外津貼，幫助學校補充其防疫物資或清潔校園，以及其他與防疫抗疫相關的開支，預計惠及約2200間學校，涉及額外開支約4200萬元。資助額會因應不同類別、不同規模的學校，每校可獲1萬至2.5萬元不等的撥款。
教育局指出，個別資助計劃例如幼稚園及幼兒中心學費減免計劃，要求學童必須在該月內曾上課，才可領相關月份的學費津貼，教育局及學生資助處將會彈性處理，讓學生不會因停課而影響可獲取的資助。
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