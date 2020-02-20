【武漢肺炎】學生津貼增至3500元　教育局：毋須再交申請 (12:07)

教育局表示，將調撥現有資源為全港公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園，提供一筆過的額外津貼，幫助學校補充其防疫物資或清潔校園，以及其他與防疫抗疫相關的開支，預計惠及約2200間學校，涉及額外開支約4200萬元。資助額會因應不同類別、不同規模的學校，每校可獲1萬至2.5萬元不等的撥款。

教育局指出，個別資助計劃例如幼稚園及幼兒中心學費減免計劃，要求學童必須在該月內曾上課，才可領相關月份的學費津貼，教育局及學生資助處將會彈性處理，讓學生不會因停課而影響可獲取的資助。

武漢肺炎 相關報道：

抗疫基金加碼至300億 添3項目 15億助設20口罩生產線 每條月產50萬個