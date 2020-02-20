【武漢肺炎】鑽石公主號港人駿洋邨隔離　民安隊助搬物資【短片】 (19:15)

【19:15】火炭駿洋邨傍晚時分有兩名需要隔離的人入住；有隔離者在所住單位窗前向傳媒揮手。

【16:15】下午3時許，醫護人員到達駿洋邨，醫護手持一份名單及一個醫療廢物盒。民安隊成員將住客的物資搬到駿洋邨駿逸樓地下，再由身穿保護衣物的工作人員送入大廈內。有物資包寫上膠椅、洗潔精及膠手套等字句，並寫有單位號碼及住客姓氏。

【15:07】一群身穿保護衣及水靴的人員下午2時許進入駿洋邨駿逸樓；另有工人運送醫療廢物垃圾桶。駿洋邨範圍內有一名防暴警員沒有戴口罩巡邏。

【11:15】早上約10時半，再有5架旅遊巴在警方開路下，陸續抵達駿洋邨。穿保護衣的人員協助該批香港居民進入駿逸樓。部分旅遊巴在駿洋邨逗留約半小時後駛離現場。

【10:46】早上10時許，3架旅遊巴駛進駿洋邨，車身上有衛生署字眼，有警車及交通警為旅遊巴開路。有的士一度在屋邨外停泊，被警員要求駛離屋邨。

記者今早所見，駿洋邨外圍起水馬，警方在屋邨入口設置路障，截查出入屋邨車輛。駿洋商場外有水馬包圍，有警員在商場外駐守，警車在場戒備。警員亦在屋邨附近的工業區巡邏，於火炭路設警崗。

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