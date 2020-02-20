【武漢肺炎】兒科醫生不建議1歲以下幼兒戴口罩　N95易造成不適 (00:01)

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華指出，兒童應佩戴口罩防疫，但1歲或以下幼兒則不應佩戴，因市面上口罩沒有適合幼兒的尺碼，若口罩太大「遮住成塊面」，效果反而更差。關日華稱，只要照顧者及周遭的人做好防疫措施，家長不用過分擔心。

至於其他兒童，關日華建議家長為子女準備合適大小的外科口罩，毋須使用N95口罩。他解釋，N95口罩會使兒童難以換氣，造成頭痛或呼吸不適，況且更高規格口罩通常較難佩戴，兒童或胡亂調校及觸碰口罩，反而造成更大風險。

若兒童不願戴口罩，關日華建議家長與孩子玩「醫生與病人」角色扮演遊戲，或者哄孩子「戴15分鐘先」，再慢慢加長孩子戴口罩的時間。關日華說，「出街唔係一定戴口罩」，若兒童沒有病徵，亦非前往人煙稠密的地方便可以不佩戴，另建議家長可攜子女到郊外遠足，呼吸新鮮空氣。

清潔玩具洗手同樣重要

關日華又指出做好清潔同樣重要，建議家長替孩子每日清潔玩具，「啲玩具成日掂好污糟」，並且必須勤洗手，每次洗手20秒，「同小朋友唱兩次生日歌就夠鐘」。他提醒家長切勿向孩子衣服噴消毒酒精，因為霧化或會使兒童吸入氣體造成敏感，或誘發哮喘。

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