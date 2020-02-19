【武漢肺炎】鑽石公主號45港人乘首架包機回港　另7人選擇不乘包機 (21:10)

【21:10】政府新聞處表示，首批在「鑽石公主號」郵輪上的香港居民明日（20日）乘坐專機回港，預計上午6時抵達香港國際機場。

【20:42】區志光表示，船上約350名香港居民中，約50人確診。據港府了解，約30人被列為緊密接觸者，未能離開日本，但確實數字要與船公司再核實。

準備安排第三班包機

入境處長曾國衞稱，所有乘客都是香港居民，至今沒聽說香港的包機會有內地居民。他解釋，日本雖然已檢測船上全部乘客，但未有全部結果；而按照日方時間表，明日（20日）應可獲檢測報告，故相信明日大約有230名願意坐包機的港人可回港，但如有需要，亦會準備第三班包機。

而不選擇乘搭包機回港的港人，在日本已完成檢疫，可以自行活動，但返港後可能要再接受隔離。曾國衞又稱，會與區志光完成是次行動後才回港。

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