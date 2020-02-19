【武漢肺炎】新公務員工會政總集會　批政府防疫裝備分配不均 (20:35)

工會主席顏武周表示，會方早前已就防疫裝備分配、公務員上班安排等，與公務員事務局開會，惟局方對訴求隻字不提，置若罔聞，迫使工會舉辦街頭集會表達訴求。

顏武周續說，「公務員半年前用個人名義行出嚟，今日用工會名義行出嚟」，透露工會現有近3000會員。他又感謝醫護人員早前發起罷工，「迫使政府封一半關」，更不排除接力工業行動。對於輿論指公務員不應參與政治，他表示：「公務員都係人，都想生活在公平正義的社會。」

工會轉述部分公務員意見，有消防員獲發過期的N95口罩，而海關人員則需50多人分享兩盒口罩，不明白為何警方可獲分較多裝備。工會又稱，雖然部分公務員獲准在家工作，但一些非緊急部門，如牙醫診所及小販管理隊照常工作，政府的安排或會增加他們患病風險。

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