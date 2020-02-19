【武漢肺炎】今日確診3宗　83歲女子曾到屯門海天花園酒家1樓用膳 (22:27)

第63宗個案的83歲女病人，其同住的丈夫1月25日起出現咳嗽，已痊癒，現時沒出現病徵，已被安排入住屯門醫院隔離病房接受進一步檢查。另外，女患者曾於本月14月早上9時至11時之間到過屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳，呼籲曾於上述時段到過該處的市民，如稍後出現相關病徵，致電衛生防護中心熱線2125 1122。

小西灣邨夫婦確診

而居於小西灣邨瑞滿樓的夫婦亦確診，他們有長期病患，2月12日出現咳嗽，18日因持續咳嗽向私家醫生求診，之後進入東區醫院接受治療，現時情況穩定。兩人同住的女兒沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。二人曾到過北角道1至9A號皇冠大廈。

【17:04】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）在例行記者會表示，香港再新增一宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，累計63宗確診。

第63宗確診詳情如下：

．83歲女子，分別是第60宗及第57宗確診的母親及外母，沒外遊紀錄

．住屯門海景花園一座

．1月27日與女兒及女婿吃飯

．1月29日女婿送禮給她

．2月14日有鼻水，沒有發燒

．丈夫新年曾返樟木頭

．2月15日因跌傷髖關節而入屯門醫院，翌日做手術，醫護與病人溝通困難，肺片清晰

．院方後來知道患者的女兒及女婿確診，2月18日把她隔離及檢測，今日確診

夫婦初步陽性居小西灣邨瑞滿樓

張竹君又稱，一對夫婦在檢測中初步呈陽性反應，丈夫68歲，妻子70歲，兩人居於小西灣邨瑞滿樓，有咳嗽及有痰，無外遊紀錄，丈夫曾去晨運，妻子曾去佛堂。

另外，張竹君表示，「威士特丹號」郵輪已落船的乘客中，有36名港人，其中已追蹤到的24人中，有18人已入境香港，會進行醫學監測。

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