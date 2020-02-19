【武漢肺炎】鑽石公主號兩港人確診者兒子　盼父母可獲安排回港 (17:10)

其中一名家屬陳先生說，父親在2月16日確診並被送往當地醫院，與另外5人同住一間病房。他指出，父親入住的普通病房並無隔離設施，上洗手間時要離開病房到公共廁所，其父亦未獲當地醫院處方藥物。

而陳先生的母親留在郵輪繼續隔離，她患有心臟病，需長期服藥，但現只剩4日的藥物。陳先生表示，父親確診後，未曾有人到其房間消毒，擔心母親與病毒同住，「沒病都變有病」。

陳先生希望香港當局安排郵輪上的確診港人及緊密接觸者回港，若未能安排，則希望讓緊密接觸者回港接受隔離。他說，母親回港後願接受港府的隔離安排，包括入住隔離營。

陳母今午獲本港衛生署告知，由於她是確診患者的緊密接觸者，暫未能回港。

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