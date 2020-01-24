【武漢肺炎】被控管有彈射器打火機等　兩VTC學生還押候訊 (16:10)

有市民上周六（15日）於天水圍發起遊行，反對政府把天水圍健康中心用作疫情下負責接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵者的指定診所。警方兩日後於天業路行人隧道截查兩名男學生時，搜出橡皮筋彈射器、打火機和洗甲水等物件，被控以「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」及「在公眾地方管有攻擊性武器」共兩罪，案件今（19日）在西九龍裁判法院提訊。辯方爭議事件與兩日前的示威無關，認為法庭不應作相關考慮。案件最終押後至4月再訊，被告須還押候訊。
報稱職業訓練局（VTC）學生的魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲）被控於2020年2月17日，在天水圍天業路行人隧道外，管有3個打火機、1個打火機機油氣罐、1罐膠水、1袋咖啡過濾紙、2個帶有濾罐的防毒面具、3條六角匙、1把剪刀、1個玻璃瓶及1瓶洗甲水。他們另被控管有1個橡皮筋彈射器和89粒鋼珠。
控方表示，天水圍數天前發生破壞事件，故警方加緊巡邏，並發現兩被告手持紙袋，兩被告其後將紙袋放在地上，警員遂截停他們，並發現涉案物品。控方又指出，首被告2019年10月曾涉及區議員辦事處的縱火案件，他當時遭警員截停，被搜出「光復香港」的紙模和噴漆等，惟被告其後「踢保」。
辯方稱，事件與兩日前的示威無關，認為法庭不應作相關考慮。辯方另提出區議員巫啟航可為兩被告作人事擔保。法庭最終押後案件至4月29日再訊，並拒絕兩名被告保釋。
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