【武漢肺炎】被控管有彈射器打火機等　兩VTC學生還押候訊 (16:10)

報稱職業訓練局（VTC）學生的魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲）被控於2020年2月17日，在天水圍天業路行人隧道外，管有3個打火機、1個打火機機油氣罐、1罐膠水、1袋咖啡過濾紙、2個帶有濾罐的防毒面具、3條六角匙、1把剪刀、1個玻璃瓶及1瓶洗甲水。他們另被控管有1個橡皮筋彈射器和89粒鋼珠。

控方表示，天水圍數天前發生破壞事件，故警方加緊巡邏，並發現兩被告手持紙袋，兩被告其後將紙袋放在地上，警員遂截停他們，並發現涉案物品。控方又指出，首被告2019年10月曾涉及區議員辦事處的縱火案件，他當時遭警員截停，被搜出「光復香港」的紙模和噴漆等，惟被告其後「踢保」。

辯方稱，事件與兩日前的示威無關，認為法庭不應作相關考慮。辯方另提出區議員巫啟航可為兩被告作人事擔保。法庭最終押後案件至4月29日再訊，並拒絕兩名被告保釋。

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