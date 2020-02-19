【佔中九子案】上訴因應疫情押後　待訴訟雙方再商審期 (15:40)

根據上訴庭法官給予各被告的信件指出，法庭考慮到案件作公開聆訊時涉及9名被告、每人都有數名律師代表，以及大量對案件感興趣的公眾及傳媒到法庭旁聽，認為有必要先擱置原有的審期，並要求訴訟雙方的法律代表協商新審期，於下月2日下午5時前通知法庭，再交由法庭審議。上訴庭亦會待法庭恢復正常運作，盡快安排一個指示聆訊，處理有關上訴聆訊事項。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李永達，其中戴耀廷、陳健民被判囚16個月，邵家臻和黃浩銘被判囚8個月並已刑滿出獄，其餘5人被判緩刑及社會服務令。戴耀廷在服刑期間成功申請保釋外出等候上訴，陳健民則將於下月14日刑滿出獄。

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