腦退化翁忘隔離令出門遠征　兒子欲偕父入隔離營遭拒 (13:57)

顧先生說，其81歲父親過去一直與母親居於東莞享受退休生活，與自己分隔兩地，但父親年紀漸長，先後患上高血壓等老人病，兩年前更患上腦退化症，逐漸失去自理能力，但顧氏一家在內地無親無故，只能靠妻子照顧。

老翁妻上周三東莞去世

惟顧老太於上周三（12日）不慎跌倒，後腦着地不幸去世，喪妻的顧伯伯獨居於內地。在疫情下本身從事飲食業的顧先生停工半個月，因不放心父親獨居於內地，上周六（15日）從東莞接父親返港，妻子亦特意搬離單位，配合丈夫與家翁隔離。

顧伯伯的腦退化症病情不淺，記憶力和認知能力薄弱，已完全忘記昨日「遠征上水」一事，只記得離世的妻子，以及兩老在東莞的時光，至今早仍向兒子說要「返東莞」。

父親腦退化情況嚴重，顧先生坦言十分擔心，返港前已料到父親會走失，因此返港期間已主動向衛生署要求父子二人一同進入隔離中心，亦要求佩戴電子手環，但遭拒絕。「佢話隔離營係畀無屋企嘅人去，你兩個（顧氏父子）係香港有屋企，唔去得。」顧先生又稱「結果搞到佢（顧伯伯）走失，仲上晒報紙。」

昨午衛生署人員尋回顧伯伯後，帶他到警署銷案，再送回藍田寓所，當時衛生署人員曾向顧先生提出搬入隔離中心，顧先生一口答應，但晚上署方再致電顧先生稱「不了」，未有交代理由，僅答應為顧伯伯戴電子手環，惟至今中午仍未見署方派人上門。

衛生署昨回應稱，因顧伯伯長期病患，署方認為將他送入檢疫中心的陌生環境可能不利病情，遂安排他家居自我隔離。

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