【武漢肺炎】工會質疑隱瞞確診者總部大樓行蹤詳情　醫管局：須核實資訊平衡私隱 (21:35)

上述兩名確診者，一人2月6日到醫管局大樓開會，另一人於6日及7日到該處開會。工會批評，醫管局在傳媒昨午報道後，無即時作正式公布或通知在大樓工作的員工，至工會透過電郵查詢，局方才透過電郵通知員工，但無透露確診者曾逗留的會議室詳情、逗留時間、曾接觸的醫管局部門等，亦無透露參與會議的醫管局員工是否需要隔離或留在家中工作。

工會質疑醫管局欠缺透明度

工會指出，多間參與有關會議的公司和機構，在醫管局公布有關消息前，已透過電郵向員工通報事件，並即時採取多項應對措施；批評醫管局處理有關員工安全事件的效率極低、欠缺透明度，表示極度失望並予以強烈譴責，要求局方交代確診者曾參與會議的更詳細資料，包括地點及曾接觸的部門等。

醫管局：內部電郵發放詳盡資訊

醫管局回應稱，接獲有確診者曾到訪醫管局大樓的通報後，已即時配合衛生防護中心的追蹤調查；掌握及核實有關資訊後，已盡早於昨午的記者會中主動公布事件，並透過內部電郵向在醫管局大樓工作的員工發放更詳盡資訊，其後再透過新聞稿向公眾發放更新資訊。

一名與會者咳嗽 正接受病毒測試

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（18日）在記者會表示，兩名確診病人於2月6日早上11時半至下午1時，在醫管局大樓與另外13人開會，該13人當中一人自本月6日起有咳嗽，15日喉嚨痛，正在威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試；本月7日在醫管局大樓的一次會議，則只有一名確診者參與，與會的另外7人當中，一名醫管局職員因喉嚨痛，昨晚（17日）到瑪麗醫院求醫，其樣本對新型冠狀病毒測試呈陰性。

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