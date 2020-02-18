海關兩日破4走私案　檢8800萬元私煙烈酒 (20:10)

海關去年底透過國際合作取得情報，得悉有犯罪集團計劃以水路迂迴路線偷運私煙到港。海關經調查後，追蹤40個貨櫃，並於昨日（17日）及今日（18日）展開執法行動。關員昨午先於元朗下村一貨櫃場檢獲697萬支私煙，當場拘捕兩名懷疑涉案男子，並扣留一部疑接應貨車。其後關員在新田貨櫃場兩個貨櫃，檢獲720萬支私煙及3500支、共2500公升烈酒，另拘兩名男子；人員另於文錦渡貨櫃場檢獲800萬支懷疑私煙。

海關人員今日再於屯門內河碼頭，抽查一艘報稱載有1040箱家俬、由深圳灣抵港船，以流動X光車檢查，發現貨櫃內情況及貨品密度與報稱貨物不同。人員打開貨櫃，於紙箱內檢獲900萬支私煙。

行動中，海關共扣查5個貨櫃及一輛貨車。4名被捕人年齡介乎24至41歲，職業分別報稱為工人、司機及無業。

海關稅收及一般調查科監督李海文表示，同時有4宗大型水路走私案件屬罕見，相信因近月新型冠狀病毒疫情肆虐，犯罪集團趁海關人員忙於防疫，乘機將私煙運送到港。

海關仍在追查該批私煙的出口地點，涉案船上周經日本橫濱，繞至名古屋、韓國釜山等地抵港。由於部分私煙牌子於東歐常見，不排除會運至其他地方謀利，另有部分供應本地市場。