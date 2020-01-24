【武漢肺炎】近七成收費幼稚園有家長停課期間不交學費　98%設N班學校稱影響營運 (18:37)

教協從本月14日至17日向幼稚園校長以電郵方式發出問卷，調查共收到238名校長回覆，當中八成半、即203間受訪學校表示有收取學費。收取學費的學校中，有近七成學校的家長在停課期間已停交學費。144間有開設N班的受訪學校中，98%表示會受N班學生停交學費或退學影響學校營運，當中半數表示影響極為嚴重。

教協理事兼幼稚園校長梁秀婷指出，部分學校N班的學費會支持學校營運，如負責膳食的炊事員，其薪金來自幼稚園及N班學費，即使N班學生退學，仍須為炊事員支薪。她形容現時業界只是「頂住先」，嘗試挽留家長阻止學生流失，有學校特意製作教具及抗疫小工具送給學生及家長。

教協副會長關淑玲稱，政府應支援家長並補貼學校相關損失，並為收不足學費的幼稚園，包括全日制及提供N班的幼稚園及幼兒中心提供資助，同時支援私立獨立幼稚園渡過難關。

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