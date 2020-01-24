【武漢肺炎】醫管局明起擴闊加強化驗室監測計劃　急症室及普通科門診有病徵者毋須留院等結果 (17:47)

新型冠狀病毒疫情嚴峻，醫管局明日（19日）起擴闊「加強化驗室監測計劃」，至涵蓋急症室及普通科門診病人，為18歲或以上、有發燒、呼吸道病徵或肺炎的病人進行新型冠狀病毒測試。醫管局會在一周後檢討計劃流程及成效。
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（18日）表示，若有關病人經診斷被認為毋須入院，急症室或門診會提供樣本瓶予病人帶回家，翌日早上起牀時自行採集唾液樣本，交回急症室或門診診所，送交衛生署進行新型冠狀病毒測試，病人毋須留院等待結果。運送樣本及測試合共需時兩至三個工作天，若結果呈陽性，會以電話聯絡病人及安排入院；若呈陰性則會透過電話短訊通知病人。
醫管局自1月13日起實施加強化驗室監測計劃，為所有住院的肺炎病人進行新型冠狀病毒測試，劉家獻表示，現時局方每日平均為700至800名病人進行快速測試。食物及衛生局副局長徐德義指出，由本月1日至今，醫管局在加強化驗室監測計劃下共為約9400名病人進行新型冠狀病毒測試，其中20人確診，即本港現有的確診個案當中，約三分之一是透過該計劃發現。
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