【武漢肺炎】旅發局：2月單日訪港旅客僅3000人次　部分高檔酒店入住率單位數 (17:33)

程鼎一表示，由於去年下半年有社會運動致大型活動減少，旅發局2019/20年度餘下2億元，今年1月初步估計2020年旅客人次將按年跌一成至5030萬，市場推廣預算3.3億元，後來受疫情影響，現難料今年全年按年跌幅，但旅發局計劃5月開展重建信心工作，料今年第四季重新再辦大型活動，但現估計今年下半年訪港旅客人次亦將低於去年同期的2100萬人次。

程鼎一指出，疫情影響亞洲多國，料疫情緩和後多國將刺激國內旅遊，香港爭取客源有難度，而且度假旅客市場計劃一般需6個月或以上，故需要較長時間恢復，加上奧運留家效應會減少外遊意欲。他又說，若疫情影響至5月才緩和，但6月是反修例運動一周年，現未確定屆時會否又爆發另一輪示威，影響旅客人數。

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