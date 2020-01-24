【武漢肺炎】旅發局：2月單日訪港旅客僅3000人次　部分高檔酒店入住率單位數 (17:33)

旅遊發展局今日（18日）向立法會提交2020/21年度工作計劃，旅發局總幹事程鼎一指出，2月單日訪港旅客僅3000人次，遠差於2003年SARS時期最低單日旅客量的1萬人次，現酒店入住率低至兩成，部分高檔次酒店入住率僅單位數。他說，暫不打算辦大型活動，去年延期至今年3月或4月補辦的「香港美酒佳餚巡禮」將會取消，而原定6月舉行的「香港龍舟嘉年華」估計亦需轉變形式。
程鼎一表示，由於去年下半年有社會運動致大型活動減少，旅發局2019/20年度餘下2億元，今年1月初步估計2020年旅客人次將按年跌一成至5030萬，市場推廣預算3.3億元，後來受疫情影響，現難料今年全年按年跌幅，但旅發局計劃5月開展重建信心工作，料今年第四季重新再辦大型活動，但現估計今年下半年訪港旅客人次亦將低於去年同期的2100萬人次。
程鼎一指出，疫情影響亞洲多國，料疫情緩和後多國將刺激國內旅遊，香港爭取客源有難度，而且度假旅客市場計劃一般需6個月或以上，故需要較長時間恢復，加上奧運留家效應會減少外遊意欲。他又說，若疫情影響至5月才緩和，但6月是反修例運動一周年，現未確定屆時會否又爆發另一輪示威，影響旅客人數。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 旅遊發展局 訪港旅客人次 程鼎一 編輯推介