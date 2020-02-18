【武漢肺炎】兩病人今日出院　包括曾乘鑽石公主號80歲翁 (19:09)

【19:09】醫院管理局晚上宣布，本港至今共有4名確診感染新型冠狀病毒患者康復出院。
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午表示，今日（18日）可出院的病人為第6宗47歲男病人及第14宗80歲男病人。
【17:27】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今午（18日）在記者會表示，兩名早前確診感染新型冠狀病毒的病人或可於今日出院，包括第6宗的47歲男病人，以及第14宗的80歲男病人。劉家獻稱，兩名病人出院後，將獲安排於兩周後覆診，再照肺部X光及接受肺功能測試。
第6宗個案資料：
．47歲男子，居於北角建華街宇宙閣，早前在武漢工作
．1月26日確診，屬輸入個案，留醫瑪嘉烈醫院
．入院後一直情況穩定，毋須接受抗病毒治療，電腦掃描顯示其康復進展良好
第14宗個案資料：
．80歲男子，居於葵涌邨綠葵樓，上月遊日本期間登上「鑽石公主號」郵輪返港
．2月1日確診，屬「可能本地個案」，留醫瑪嘉烈醫院
．入院後曾使用兩種抗病毒藥物，肺部X光顯示其病情一直有進展
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