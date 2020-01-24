【武漢肺炎】中大醫學院：首56名確診者近九成發病才隔離現延誤　最嚴重延14日 (18:56)

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（18日）表示，個案確診前多次求醫，增加他們把病毒傳播給緊密接觸者的風險；如果再有更多感染源頭不明個案，政府或要考慮進一步暫停公共服務或關閉商場等。

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌則建議，如患者持續發燒或有呼吸道感染症狀，家庭醫生可為他們抽血，因為病毒性感染肺炎患者的白血球及淋巴細胞數量偏低。他說，抽血在3小時就有結果，相信可及早找出確診病人。

中大醫學院亦就本港市民對疫情的風險感知及心理行為反應做社區研究，研究訪問1168名本港市民，當中有88%自覺很大機會感染新冠肺炎，98%認為一旦受感染，會出現嚴重症狀。調查顯示受訪者平均焦慮指數為8.82分，即達臨界點。

研究亦顯示，僅56.1%受訪者有避免社交活動，35.9%有避免乘坐交通工具，反映市民較難靠保持社交距離防疫。郭健安呼籲，市民要減少「攬頭攬頸」的聚會。

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