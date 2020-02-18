【武漢肺炎】本港增一宗確診　32歲女傭曾與朋友香港大會堂外聚會 (17:00)

本港今日（18日）新增一宗新型冠狀病毒確診個案，累積個案增至61宗。
新增確診病人資料：
．32歲女子，菲籍家傭，情況一直穩定，居於鰂魚涌康景花園D座
．2月2日開始咳及發燒，自行服藥後自覺康復
．病人僱主為第52宗確診個案（67歲女病人），僱主曾參與長康邨康美樓相關病人於1月26日在北角明星海鮮酒家的聚餐，但病人本人無參與該聚餐
．2月8日病人曾到香港大會堂外的露天地方，與十多名朋友聚會約1小時，當時各人有戴口罩，無聚餐
．第52宗個案於2月13日確診當日，病人被查詢下提及早前曾有不適，獲安排入院檢查
．病人2月14日凌晨入院，對新型冠狀病毒快速測試呈陰性，但肺部X光有陰影，2月15日獲安排接受電腦掃描（CT），發現肺部「有問題」，至昨日（17日）重新抽取上呼吸道樣本化驗，今日確診
聯合醫院58歲男初步確診
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日本港有一宗初步確診，詳情如下：
．58歲男子，住觀塘康寧道金橋華廈，步行上班
．1月23日至2月2日往中山探望住在當地的妻女，2月5日因工作需要往澳門，同日返港
．2月11日發燒、發冷發熱，同日看私家醫生；13日再看私家醫生；15日開始有咳嗽；17日入聯合醫院急症室
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