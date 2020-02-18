【武漢肺炎】團體訪問政府外判清潔工　逾三成稱公司近兩周沒提供口罩 (15:41)

5個民間團體及工會，包括樂施會、清潔工人職工會及醫護行者，本月在香港15區訪問149名政府外判清潔工，逾三成受訪者表示，公司近兩星期沒提供口罩，逾六成清潔工稱僅從公司獲得每天不足一個口罩，或僅一個口罩。
訪問數據顯示，127人表示公司沒指引如何處理被棄置的口罩，120人稱公司沒提供防疫培訓，101人稱公司沒詢問工人近日有否前往內地。
街道清潔工強哥在北區工作，他稱外判商提供的口罩、眼罩等裝備嚴重不足，一個口罩需連戴兩天，雖然公司「拍心口」稱提供裝備，但至今未兌現承諾。強哥稱，有時進行洗街工作，「啲垃圾相當污糟，飛沙走石」，強力水柱噴射地面時，會將污水濺到他身上及眼睛，惟公司沒提供足夠眼罩，工人沒有眼罩仍照樣開工。
強哥指出，農曆新年後至今，他僅從公司分得兩個口罩，更是「返工就有，唔返工就無」，食環署再派他兩個「紙咁薄」的口罩，相反鄰近教會「一派就派10個」。他強調，工作時近距離接觸垃圾，污水又會濺濕口罩，每天工作至少需2個口罩作替換。
有見及此，進行訪問的團體建議，政府應每月派發130萬口罩予本港近2.2萬名外判清潔工，將新型冠狀病毒列入《僱傭補償條例》的職業病範圍內，敦促外判商為清潔工提供防疫培訓，並呼籲外判商切勿在沒有足夠防疫裝備下，委派清潔工往疫區清潔；若工人曾在疫區工作，公司應讓他們有薪隔離14天。
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