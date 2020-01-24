【武漢肺炎】職工盟倡新冠肺炎列職業病　工會︰17酒店要求員工放無薪假 (14:05)

職工盟提出，建議勞工處把新型冠狀病毒列為《僱員補償條例》下訂明的職業病，除醫護外亦加入其他從事與防疫有關的工種，使僱員受法律保障，以便日後追討工傷。勞工處亦應制訂職安健指引，包括僱主需為接觸公眾的僱員提供口罩，或支付相關裝備費用。職工盟主席吳敏兒表示，促請政府設立強制檢疫缺勤津貼，為失業、被迫放無薪假、開工不足的僱員提供現金津貼等。

酒店業工會主席徐考澧透露，有17間酒店要求員工放無薪假，包括四季酒店、萬豪酒店、喜來登酒店、朗廷酒店等；另有4個酒店集團裁員，包括海景嘉福洲際酒店、皇悅酒店、Best Western等，受影響僱員人數仍在統計之中，呼籲僱主與僱員共度時艱。

曾在彩福集團酒樓大埔分店任職點心師傅的彭孝通說，他於2月初被裁員，部分樓面及廚工亦被迫「簽紙」同意放無薪假。他稱在同行難搵工，應徵運輸業亦無回音，其積蓄難以負擔月供4000元保險及家用，又未能受惠於政府抗疫派糖措施。

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