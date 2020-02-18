深井豪景花園虐待動物案　48歲男疑犯自首　警今晚拘36歲男 (22:10)

【16:59】深井豪景花園上周五（14日）發生懷疑虐待動物案，屋苑19座附近斜坡共發現15具動物屍體及14隻受傷動物。警方昨（17日）拘捕一名48歲中國籍男子，其犯案動機仍在調查，不排除有其他拘捕行動。

荃灣警區刑事調查隊第7隊督察葉朗軒今（18日）表示，案中共有15隻動物死亡，已交由漁護署人員解剖調查死因，其餘受傷動物大部分出現不同程度骨折，已交愛協人員治療。初步調查相信動物由高處掉下，警方當晚向法庭申請搜查令，破門進入涉事單位，並無發現其他動物。

葉形容，單位環境不錯，有足夠的空間、糧食及水，現場並非繁殖工場，動物被掉下前亦無被殘酷虐待；警方相信案件與新型冠狀病毒無關，48歲男疑犯的犯案動機仍待調查。

據悉，案件發生於上周五凌晨約2時，至當日下午由屋苑保安揭發，疑犯昨日自行到警署自首。涉案單位為三房兩廁低層單位，面積約700呎，涉案動物相信已飼養一段長時間。

愛協表示，前日（16日）下午3時再派出4名督察前往現場搜索，在同一地點再發現一隻貓，已即時通知警方，並把貓隻送往愛協灣仔中心，交獸醫檢查及治療。

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