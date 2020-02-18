【武漢肺炎】腦退化翁忘記隔離令出門　藍田坐巴士到上水被尋獲 (12:28)

現場消息稱，該名老翁家住藍田，上周六（15日）從內地回港後需接受家居隔離。惟他今早突然離開寓所，其子發現後報警求助，不斷致電父親，當時老翁正乘坐前往上水的巴士，不知自己身處何方，有乘客幫忙接聽電話，並協助老翁於上水清河邨巴士總站下車，身穿整套防護衣物警員到場處理。據悉，該老翁未戴上追蹤手帶。

北區區議員袁浩倫到現場了解後表示，老翁患有腦退化症，事發時忘記了隔離令出門，於藍田意外登上九巴277E線前往上水，至清河邨站後下車，等候衛生署人員。涉事的九巴已駛回車廠消毒清潔。

至中午12時許，衛生署人員到場接走老翁，送他返回藍田寓所繼續接受家居隔離。

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