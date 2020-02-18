【武漢肺炎】腦退化翁忘記隔離令出門　藍田坐巴士到上水被尋獲 (12:28)

早上9時許，上水有街坊發現大批身穿整套防護衣物的警員於清河邨巴士總站出現，擔心有新型冠狀病毒肺炎個案出現。本報記者趕赴現場，發現兩名身穿防護衣物的警員及一批軍裝警員在場，以及一名戴口罩及白色手表的老翁坐在站長室旁。
現場消息稱，該名老翁家住藍田，上周六（15日）從內地回港後需接受家居隔離。惟他今早突然離開寓所，其子發現後報警求助，不斷致電父親，當時老翁正乘坐前往上水的巴士，不知自己身處何方，有乘客幫忙接聽電話，並協助老翁於上水清河邨巴士總站下車，身穿整套防護衣物警員到場處理。據悉，該老翁未戴上追蹤手帶。
北區區議員袁浩倫到現場了解後表示，老翁患有腦退化症，事發時忘記了隔離令出門，於藍田意外登上九巴277E線前往上水，至清河邨站後下車，等候衛生署人員。涉事的九巴已駛回車廠消毒清潔。
至中午12時許，衛生署人員到場接走老翁，送他返回藍田寓所繼續接受家居隔離。
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